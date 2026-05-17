スーパーで働いていると、にわかには信じがたい言いがかりをつけてくる客に遭遇することがある。店員として働く60代女性が投稿を寄せ、ある日店舗にやってきた客のあり得ない返品要求について明かした。その客は、購入したという証明のレシートとともに「カビの生えた春巻の皮を持ち込みました」というのだ。賞味期限は「半年ほど前」なのにレシートは「1週間ほど前」客が持参した商品は、購入日から考えても明らかにおかしな状態