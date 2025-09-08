「池袋通り魔事件」が起きたのは、1999年9月8日のこと。白昼の東京・池袋で通行人をハンマーで殴り、包丁で突き刺し、死者2名、重軽傷者6名を出した惨事である。実行犯・造田博（23＝事件当時）は2007年に死刑が確定したが、2025年現在、未だ刑は執行されず、拘置所での生活を続けている。遺族にとっては耐え難い事実であろう。【前編】では、事件の詳細と造田の生い立ちについて「週刊新潮」の記事を再録して明らかにした。【後