「上手くいったら抱かしてやる」【写真】この記事の写真を見る（2枚）男を操り、邪魔者は消す――欲望のままに3人を殺害した女がいた。元夫を青酸カリで毒殺し、さらに温泉旅館の経営者夫婦にも手をかける。色と金を武器に成り上がろうとした稀代の毒婦・小林カウの凶行とは？鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆愛嬌