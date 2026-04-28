北朝鮮が新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）期間に国境を封鎖した後、国際社会の監視が緩んだ隙を突いて死刑執行を大幅に増やしていたことが明らかになった。特に、韓国ドラマや音楽など外部文化に接したことを理由とする処刑が急増しており、「恐怖政治」が一段と強化されたとの分析が出ている。韓国のNGO・転換期正義ワーキンググループ（TJWG）が28日に発表した報告書「コロナ19パンデミック前後の北朝鮮におけ