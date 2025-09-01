¹áÀî¤Î¤ª¤¹¤¹¤á´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ú¹â¾¾¡ÛSpot.1¡Ú»ËÀ×¹â¾¾¾ëÀ× ¶ÌÁô¸ø±à¡Û¤ªËÙ¤Ë³¤¿å¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¿å¾ë ¡Ö»ËÀ×¹â¾¾¾ëÀ× ¶ÌÁô¸ø±à¡Ê¤·¤»¤­¤¿¤«¤Þ¤Ä¤¸¤ç¤¦¤¢¤È ¤¿¤Þ¤â¤³¤¦¤¨¤ó¡Ë¡×¤Ï¡¢»¾´ô¡Ê¤µ¤Ì¤­¡Ë¹ñ¤ÎÎÎ¼ç¤À¤Ã¤¿À¸¶ð²È¤È¡¢¹â¾¾ÈÍ¼ç¡¦¾¾Ê¿²È¤Îµï¾ë¤À¤Ã¤¿¹â¾¾¾ë¤ÎÀ×¤òÀ°È÷¤·¤¿¸ø±à¡£»°Êý¤ÎËÙ¤Ë³¤¿å¤ò°ú¤­Æþ¤ì¡¢¾ë¤Î¼é¤ê¤È¿å±¿¤ò·ó¤Í¤¿Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¿å¾ë¡Ê¤ß¤º¤·¤í¡Ë¤Ç¤¹¡£±ý»þ¤ÎÌÌ±Æ¤òÅÁ¤¨¤ë·î¸«Ï¦¡Ê¤Ä¤­¤ß¤ä¤°¤é¡Ë¡¢º±Ï¦¡Ê¤¦¤·¤È¤é¤ä¤°