デビュー当時のスヌーピーがうつされた「純金の金貨」が、高級感あふれる宝飾ペンダントになった。『ピーナッツ75周年記念 ヴィンテージ・スヌーピー 金貨 宝飾コインペンダント』がI・E・I オリジナルショップにて販売される。＞＞＞コインペンダントデザインをチェック！（写真7点）『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを