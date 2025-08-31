【スヌーピー】デビュー当時の姿が刻まれた純金の金貨をペンダントに！
デビュー当時のスヌーピーがうつされた「純金の金貨」が、高級感あふれる宝飾ペンダントになった。『ピーナッツ75周年記念 ヴィンテージ・スヌーピー 金貨 宝飾コインペンダント』がI・E・I オリジナルショップにて販売される。
＞＞＞コインペンダントデザインをチェック！（写真7点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
そんな世界的なコミック『PEANUTS』の75周年を記念して限定発行された、正真正銘の金貨を使用した宝飾コインペンダントが登場する。
艶めく純金.9999の貨面には、連載当初の『PEANUTS』に登場する、デビュー当時のスヌーピーをデザイン。
生みの親シュルツ氏のタッチそのままに、繊細な線画のレリーフ（凹凸）で表現されている。
特にスヌーピーの頭のお花のモチーフが金貨から伸びて18金のバチカンに咲く、他にはない凝ったデザインは見逃せないポイント。
金貨は加工を施すことなく、無垢のままの状態で18金のフレームにセット。
さらに、さりげない所作のたびに眩いきらめきを躍らせる天然ダイヤモンドがプラスされている。
もうひとつの面には元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が。
デビュー当時のスヌーピーのコミックが金色で輝く、PEANUTS 75周年記念ボックスに収めてお届けされるので、大切な方への贈り物にも最適だ。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
＞＞＞コインペンダントデザインをチェック！（写真7点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
艶めく純金.9999の貨面には、連載当初の『PEANUTS』に登場する、デビュー当時のスヌーピーをデザイン。
生みの親シュルツ氏のタッチそのままに、繊細な線画のレリーフ（凹凸）で表現されている。
特にスヌーピーの頭のお花のモチーフが金貨から伸びて18金のバチカンに咲く、他にはない凝ったデザインは見逃せないポイント。
金貨は加工を施すことなく、無垢のままの状態で18金のフレームにセット。
さらに、さりげない所作のたびに眩いきらめきを躍らせる天然ダイヤモンドがプラスされている。
もうひとつの面には元首チャールズ3世（英国国王）の肖像が。
デビュー当時のスヌーピーのコミックが金色で輝く、PEANUTS 75周年記念ボックスに収めてお届けされるので、大切な方への贈り物にも最適だ。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC