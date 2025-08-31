フェニックス・スカイ・ハーバー国際空港（同空港公式SNSアカウントより）。乗りものニュース

巨大な砂嵐が発生したフェニックスの空港 安全の確保を呼びかける

by ライブドアニュース編集部

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 季節風「モンスーン」により巨大な砂が発生した米国際空港
  • 市のSNSアカウントが、超大型の砂埃が舞い上がる空港の画像を投稿した
  • ユーザーからは「クレイジーだ」「めっちゃ怖い...」などの声が寄せられた
