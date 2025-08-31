相次いで事業化されている「中九州道」の最西部！九州地方整備局 熊本河川国道事務所は2025年8月27日、中九州横断道路（中九州道）の一部となる国道57号「熊本環状連絡道路」の中心杭打ち式を、10月4日に熊本市で開催することを発表しました。いよいよ整備事業が始まります。【急ピッチで作ってます！】これが「熊本環状連絡道路」の計画です（写真で見る）熊本環状連絡道路は、熊本西環状道路の下硯川ICから熊本北JCT（仮称）