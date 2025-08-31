昨年来、防犯意識の高まりから一大ブームとなっているWi-Fi接続対応の防犯カメラ。僕自身も、&GPの記事執筆のためにAnkerやTP-Linkを設置し、敷地の内外に10台以上もカメラが稼働中の状態に…。そんななか、人気ブランドの一角であるTP-Linkが2025年7月30日に日本で発売した「Tapo C560WS」。4K解像度、360°パン・チルト、そして同社初となるAI顔認識機能まで搭載して実勢価格1万2900円という、ハイスペックながらお手頃価格