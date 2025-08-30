スポニチスポニチアネックス

小道に「パンサー向井のTBS入館証」藤田ニコルが散歩中に発見した落とし物

by ライブドアニュース編集部

  • 藤田ニコルが30日放送のラジオで、休日の散歩中の出来事を明かした
  • 道にTBSの入館証が落ちていて、パンサーの向井慧のものだったという
  • InstagramのDMでやりとりを試みたところ連絡があり、向井が取りに来たそう
