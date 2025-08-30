幸せな結婚生活と、それを壊そうとする実母の過干渉。結婚式の計画から、娘のお宮参りまで、独善的な母の言動に振り回されるめぐみ。夫や義両親の優しさに触れるほど、実母との関係に苦悩する彼女が、ついに下した決断とは…？これは、一人の女性が「本当の家族」を見つけるまでの、葛藤と決別の物語。『お宮参りで実母と絶縁しました』をごらんください。 お宮参りの当日、義両親と待っていためぐみの元に、実母から「やっぱり