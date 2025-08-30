「向こうの親に会いたくない」孫のお宮参りをドタキャン、身勝手な実母｜お宮参りで実母と絶縁しました【ママリ】

幸せな 結婚 生活と、それを壊そうとする実母の過干渉。 結婚 式の計画から、娘のお宮参りまで、独善的な母の言動に振り回される めぐみ 。夫や義両親の優しさに触れるほど、実母との関係に苦悩する彼女が、ついに下した決断とは…？これは、一人の女性が「本当の 家族 」を見つけるまでの、葛藤と決別の物語。『お宮参りで実母と絶縁しました』をごらんください。

お宮参りの当日、義両親と待っていためぐみの元に、実母から「やっぱり行かない」という短いLINEが届く。良太の両親に会いたくないという身勝手な理由に、めぐみは良太や義両親へ申し訳なさを感じ、その場で涙をこらえる。

自己中な実母の言葉に心を痛める

結婚式の件以来、私は実母との連絡を最小限にしていた。その後にあおいが産まれ、お宮参りの話が出たときも、私は正直、実母に来てほしくなかった。



実母は孫には会いたいと連絡してきているものの「嫌いな人たちと食事はしたくないから食事会はパス」と、言われていた。良太には「お母さんは忙しくて食事会は出られないの」と当たり障りなく伝えた。



「良太くん、ごめんね。お母さんがあんな人で…」

「大丈夫だよ」



良太は、そう言って笑いかけてくれた。この人と結婚して本当に良かった。

一向にやってこない実母

そして、お宮参りの当日。私は着物を着て、あおいを抱っこしていた。良太も、スーツを着て、義両親も正装で実母が来るのを待っていた。



「めぐみちゃん、お母さんはまだなの？」



義母が、そう言って、心配そうな顔をした。私は、義母に「もう少し待ってみます」と、笑顔で答えた。しかし、実母は一向に現れない。私は、実母に電話をかけるが、電話に出ない。



「おかしいな…」



私は、不安を感じながら、スマホの画面を見た。すると、実母からLINEが届いていた。



「やっぱり行くのやめたわ、気が進まないから」



たった一言。私は、そのLINEを見て、頭が真っ白になった。



「え…？」

罪悪感が募ったお宮参り

私は、慌てて実母に電話をかける。



「お母さん！どうしたの？何かあったの？」



私がそう聞くと、実母は、イライラした声で言った。



「昨日準備してたらあちらのご両親のこと色々思い出しちゃってね、やっぱり虫が好かないし会いたくないのよ」



私は、実母の言葉に、何も言えなくなった。もう何を言ってもムダだ。そう思って電話を切った。



「ごめんね、良太。本当にごめん…」



私は、良太にそう謝った。良太は、何も言わずに、ただ私の手を取った。私は、義両親にも「急用で…」と謝罪した。

義両親は「来れないのなら仕方ないよ」と言ってくれた。しかし、私は、義両親の優しい言葉に、さらに罪悪感を覚えてしまう。



「初孫のお宮参り…どうして…」



私は、涙をこらえながら、あおいを抱きしめた。

本話は、実母の自己中心的な行動が、主人公めぐみとその新しい家族全体を巻き込む形で描かれている。お宮参りという大切な節目に、身勝手な理由で参加を拒否する行為は、めぐみにとって深い絶望と羞恥心をもたらす。結婚式に続き、再び良太の家族を軽視する姿勢は、もはや修復を望めないほどに二人の関係を悪化させる。この出来事は、めぐみが実母との関係を根本的に見直す、決定的なきっかけとして機能している。





※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

イラスト：まい子はん

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）