29日早く、舟形町の町営住宅で火事があり、男女2人がのどの痛みなどを訴え病院に搬送されました。29日午前5時前、舟形町舟形の町営住宅の1階にある高橋守さんの部屋で、住民から「物置部屋からパチパチと音がして炎が上がっている」と110番通報がありました。消防が駆け付け、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、高橋さんの部屋が全焼しました。この火事で、煙を吸ったとみられる男女2人がのどの痛みなどを訴え病院に搬送さ