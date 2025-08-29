けさ、富山市の工場で火事があり、消防による消火活動が続けられています。けが人の情報は入っていません。消防などによりますと、きょう午前7時半ごろ、富山市の日本カーボンの工場で近くに住む人から「煙が上がっていて爆発音がする」と消防に通報がありました。消防車両19台が出動し、現在も消火活動が続けられています。けが人などの情報は入っていないということです。工場では工業用の電極などを製造していたということで、