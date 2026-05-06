けさ、射水市の市道沿いの歩道で高齢とみられる女性が亡くなっているのが見つかり、警察が身元を調べるとともに死因を調べています。射水警察署によりますと、きょう午前7時半ごろ、射水市津幡江の市道沿いの歩道で高齢の女性が倒れて亡くなっているのを通行人が見つけ、警察に通報しました。女性は、年齢が70代から80代くらいで身長がおよそ155センチ、中肉で、髪は白髪が交じり、灰色のパーカーに桃色のトレー