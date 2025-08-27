GoogleのウェブブラウザであるChrome上でAnthropicのAIアシスタントであるClaudeを利用できるようになる公式拡張機能の「Claude for Chrome」が登場しました。Claude for Chromeを使えばブラウザ上での操作を指示してClaudeにボタンをクリックしてもらったり、フォームを入力してもらったりできます。Piloting Claude for Chrome \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-for-chromeWe’ve developed Claude for Chrome,