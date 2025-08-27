台湾の大手不動産会社が熊本に進出します。 【写真を見る】台湾大手不動産『太平洋房屋』が熊本に進出日本ブランド1号店 熊本市中央区の下通アーケードに開設される「太平洋房屋九州加盟店」は、台湾で40年にわたり不動産事業を手がける「太平洋房屋」の日本ブランド1号店です。 TSMCの影響で台湾と熊本の交流が活発になっていることから、日本での初出店先を熊本に選びました。 店舗には、中国語と日本語を話せ