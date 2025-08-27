現地８月26日に開催されたカラバオカップの２回戦で、松木玖生が所属するサウサンプトンがノーリッジと敵地で対戦。３−０で快勝を飾り、３回戦に駒を進めた。この試合で勝負を決めるスーパーゴールを叩き込んだのが、63分から途中出場した松木だ。２−０とリードして迎えた81分、右サイドからドリブルで持ち上がり、ペナルティエリアの10メートルほど手前から得意の左足。GKの手を弾いてネットに突き刺さる豪快なミドルシュ