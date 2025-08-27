圧巻のミドルシュートを決めた松木。(C)Getty Images

　現地８月26日に開催されたカラバオカップの２回戦で、松木玖生が所属するサウサンプトンがノーリッジと敵地で対戦。３−０で快勝を飾り、３回戦に駒を進めた。

　この試合で勝負を決めるスーパーゴールを叩き込んだのが、63分から途中出場した松木だ。

　２−０とリードして迎えた81分、右サイドからドリブルで持ち上がり、ペナルティエリアの10メートルほど手前から得意の左足。GKの手を弾いてネットに突き刺さる豪快なミドルシュートを決めてみせた。
 
　このサウサンプトン加入後初ゴールに、SNS上では次のような声が上がった。

「ゴラッソえぐい」
「まじで神だった。あのシュート、痺れたー！」
「激ヤバミドルやん松木玖生 怪我人多い代表呼ばれてもおかしくないね」
「ジェラードみたいなミドル決めてる」
「日本代表でも、昨今のプレミアでもなかなかお目にかかれないなこういうミドルは」
松木玖生のミドルシュートの威力えぐすぎるだろ こんなミドル打てる日本人いるんだ」
「田中碧、守田がケガらしいから松木呼んでほしいな来月の代表」
「全世界がいや、日本ですら『松木玖生って？』ってざわついてるぅ！！！」

　日本期待の22歳が驚きを与えた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】松木玖生が叩き込んだ衝撃のスーパーミドル弾

 