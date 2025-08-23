甲子園決勝とドジャース戦…どちらも午前10時台に開始第107回全国高校野球選手権大会の決勝が23日に行われる。多くの人の心を動かした今夏の甲子園も沖縄尚学と日大三（西東京）が最後の1試合。一方で、SNSではまさかの“被り”に嘆く声が多く寄せられた。決勝戦は午前10時から開始されるが、日本時間午前10時40分からはドジャース-パドレス戦が行われる。“首位攻防”の直接対決3連戦。ダルビッシュ有投手が先発登板し、大谷