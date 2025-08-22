9月から、スマホ一つで健康保険証を提示できる「スマホ保険証」が開始されます。財布からカードを探す必要もなく、受診がもっとスムーズになるようです。便利になる一方で、「マイナンバーカードは持っていかなくても大丈夫？」「実際にトラブルはないの？」と気になる声もあがっているようです。 この記事では、制度の仕組みや注意点を整理してご紹介します。 9月から全国展開！ スマホ保険