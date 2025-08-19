J２のFC今治は８月19日、ジェフユナイテッド千葉からMF安井拓也を期限付き移籍で獲得したと発表。背番号は「41」に決定した。兵庫県出身の安井は、2017年にヴィッセル神戸ユースから神戸のトップチームに昇格。その後、FC町田ゼルビアを経て25年１月に千葉に完全移籍で加入した。しかし、今季はリーグ戦７試合、ルヴァンカップ１試合の出場に留まっていた。今回の移籍にあたり、26歳MFは今治の公式サイトを通じて以下のよう