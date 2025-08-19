ニューストップ > 国内ニュース > 限定！新幹線が「U.F.O.」一色に PR企画 コラボニュース 限定！新幹線が「U.F.O.」一色に 2025年8月19日 13時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと JR東海の全面協力で『日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス』まさかの実現 昨年話題となったCMのように、新幹線車内で「U.F.O.」を食べる"非日常"体験 1車両限定で「U.F.O.」一色に装飾し、乗客には"おみやげ"もついてくるそう ・日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス／詳細はこちら n-tabeat.jtb.co.jp 記事を読む おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分 道頓堀ビル火災、フロア崩落し消防隊員２人取り残され死亡か…火災報知機など６項目で法令違反 2025年8月18日 21時24分 藤本美貴 長女の名前の読み方にスタジオ驚き 「羽沙」と書いて…有田哲平「これで!?」 2025年8月19日 6時30分