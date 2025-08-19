【残席わずか！】1車両限定で、あの『日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス』が本当に運行？ JR東海全面協力で、世界初「新幹線でU.F.O.を食べる」チケット販売中！
2024年、人気YouTuber・そろ谷氏とコラボしたテレビCM「そろ谷U.F.O.爆盛バーレル 篇」を覚えているだろうか？
といった新幹線の車内で「U.F.O.」を売る販売員とそれを食べる乗客のユニークなやりとりが話題となったこのCMでは、放映直後から『ソースエクスプレス、乗ってみたい!』『どの新幹線に乗れば「U.F.O.」が食べられますか?』といった多くの反響があった。
その声を真に受けた「日清焼そばU.F.O.」が、本当に企画してしまったのが『日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス』。なんとJR東海の全面協力のもと、新幹線の車内で香り高いソースが自慢の「U.F.O.」を食べるという“非日常体験”を楽しめるんだそう。
新幹線車内も、通路や座席、天井に至るまで、オリジナルデザインのタペストリーやガーランドで「U.F.O.」一色に装飾。実食タイムには、CMに登場した車内販売員をイメージしたスタッフから「U.F.O.」が提供される。
乗車するともれなく、「U.F.O.」デザインの「きっぷケース」「オリジナルTシャツ」「座席ヘッドカバー」がおみやげとしてプレゼント。さらに「U.F.O.」に関するクイズに正解するとオリジナルグッズがもらえる「U.F.O.ぶっ濃いクイズ企画」もある。
降車時には「リセッシュ除菌EX ワイドジェット ストロング」で消臭する「シュシュれ! ぶっ濃いニオイに直撃! 日清焼そばU.F.O. & 花王リセッシュコラボ企画」も実施する。
「日清焼そばU.F.O. ソースエクスプレス」の運行は、2025年8月23日(土) のぞみ345号 東京駅発 新大阪駅行 (11時18分発：13時45分着)。まだギリギリ残席があるそうだから、“ぶっ濃い” 週末を送ってみるのも良いのでは？
「この列車、ソース急行（エクスプレス）なん!?」
「理不尽、爆盛！」
