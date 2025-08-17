ウクライナのスナイパーがＡＩとドローンを活用し、４０００メートルの狙撃に成功した。実戦での史上最長狙撃距離だと主張している。しかも、１発の銃弾で２人のロシア兵を倒したという。ウクライナメディア「ユナイテッド２４」が先日、、報じた。ウクライナのジャーナリスト、ユリイ・ブトゥソフ氏が８月１５日に報じたところによると、ウクライナの狙撃手が確認された最長距離の狙撃記録を破り、４０００メートルの驚異的な