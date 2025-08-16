◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督は１５日（日本時間１６日）、パドレス戦の前に取材に応じ、前日に３Ａマイナーでリハビリ登板を果たした佐々木朗希投手（２３）について「（球速は）少し驚いた。心配とまでは言わないが、期待としては最速１６０キロ台に乗せることです」と話した。佐々木は１４日（同１５日）、傘下３Ａオクラホ