地震で被災した、インレー湖の湖岸の水上ホテル＝2025年6月、ミャンマー東部シャン州ニャウンシュエ（共同）2025年3月に大地震が起きたミャンマーでは、観光産業も大きな打撃を受けた。軍事政権は観光客を呼び戻そうと模索するが、国内有数の観光地インレー湖の周辺では外国人はおろか地元客の姿もまばら。新型コロナウイルス禍やクーデター、水害など度重なる困難に直面しており、観光業の回復は難航が予想される。（共同通信ヤ