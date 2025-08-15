巨人の坂本勇人内野手が１５日、現役引退を発表した中日・中田翔内野手に言及した。日本代表でもチームメートだった１学年後輩を「同じチームでできてよかった。あれだけ存在感のある野球選手って今、なかなか（いない）。僕も大好きですし、そういう選手がやめるのはさみしいですけれど、本当にいろいろ考えた中で、彼が決めたことだと思うので。本当にお疲れ様でしたという気持ちです」とねぎらった。中田は２１年８月から