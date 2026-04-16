まるで小さなお母さん！ 寄り添う子猫のプリンYouTubeチャンネル「SunnyBri Kitten」では、子猫のプリンが赤ちゃん猫を優しく見守る様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて良いお姉さんなんだ！」「愛情深いね」の声が続出しました。【画像5枚】なんてステキなベビーシッター！これが「お世話したくてたまらない子猫」です！注目を集めたのは「子猫のプリンは、母親がいないときに赤ちゃん猫の世話をしたい」という動画