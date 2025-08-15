ボルシアMGの町野修斗は、どうやら来週に迫ったブンデスリーガ開幕戦には出場できないようだ。自身初のブンデスリーガ挑戦となった昨シーズン、町野はホルシュタイン・キールの一員としてリーグ戦32試合に出場して11ゴール2アシストを記録。複数のポジションをこなしながら2桁得点という結果を残し、それが評価されて先月26日（現地時間）に追加ボーナスを含めて移籍金1000万ユーロ（約17億1000万円）でボルシアMGに加入した。しか