知人の高校生を脅し、岡山県の赤磐警察署駐車場内で原付バイクを暴走運転させた疑いで、岡山市の男（19）が逮捕されました。 強要の疑いで逮捕されたのは、岡山市の会社員の男（19）です。警察によりますと男は今月7日午後8時20分ごろ、知人の赤磐市の高校2年生に「しばき回してもええけどな」「暴走せえ」「赤磐署の中でせえ」などと脅迫し、赤磐警察署の北側駐車場内で、午後9時20分ごろから25分までの間、複数回にわたって原付