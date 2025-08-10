今年も【マクドナルド】にハワイアンバーガーズが登場！ 食べごたえや香ばしさにこだわったラインナップの中から、今回はビーフ系とシーフード系、それぞれの魅力が光る新作をピックアップしてご紹介します。ハイビスカスのイラストをあしらった可愛いパッケージにも注目してみて。 贅沢食感の二重奏「ザク切りポテト & 肉厚ビーフ やみつきチーズペッパー」