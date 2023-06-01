アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ】 7月9日 発売予定 価格：8,360円～ ユービーアイソフトが7月9日に発売予定のアクションアドベンチャー「アサシン クリード ブラック フラッグ RE:シンクロ」（以下、RE:シンクロ）の事前体験会がシンガポールのスタジオ「Ubisoft Singapore」内で開催された。 「RE:シンクロ」