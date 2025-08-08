きょう夕方、光市の県道で、男の子が乗用車にはねられる事故がありました。はねた車は現場におらず警察がひき逃げ事件として調べています。警察によりますと、8日午後５時半ごろ「車と歩行者の事故です」と事故を目撃した女性から110番通報がありました。男の子は、頭から出血があり重傷の模様ですが搬送時、意識はあったということです。現場に車はなく警察がひき逃げ事件として調べています。