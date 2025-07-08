2台の「特別なクラウンセダン」に反響トヨタは2025年6月2日、「クラウンセダン」に2つの特別仕様車を設定し、発売しました。SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。「クラウンセダン」特別仕様車登場【画像】超カッコいい！ これが「黒すぎるクラウンセダン」です！ 画像で見る（90枚以上）クラウンセダンの現行型は2023年11月に発売。通算16代目となった「クラウン」シリーズのうち、従来同様の「4ドアセダンボ