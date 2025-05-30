【5週間土日限定！あなたに最適な1台が見つかるPC相談会】 開催日：5月31日から6月29日までの土曜日・日曜日 対象商品：新品BTO PC 対象店舗：全国のドスパラ店舗（43店舗） サードウェーブは、全国のPC専門店ドスパラにて「5週間土日限定！あなたに最適な1台が見つかるPC相談会」を5月31日より開催する。 開始日から6月末までの土・日曜日に全国の