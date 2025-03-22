犬の『肛門腺絞り』とは 皆さんは犬の『肛門腺絞り』をご存知ですか。肛門腺絞りとは、犬の肛門の左右にある肛門腺の袋（肛門嚢）に溜まった分泌物を絞って取り除くお手入れの1つです。 肛門嚢に溜まる分泌物は排泄物と一緒に排出されることが多いのですが、肛門に何かしらのトラブルを抱えていたり、他の犬より分泌量が多い犬の場合は、絞って取り除いてあげなければ肛門のトラブルを招く恐れがあります。 犬の『肛門腺絞り