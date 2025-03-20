俳優の阿部サダヲ（54歳）が、3月20日に放送された宣伝番組「もうすぐ連続テレビ小説『あんぱん』」（NHK）に出演。自身が演じる“ヤムおじさん”の役について、「あれか。似てるなって思いますもんね」と、「アンパンマン」のジャムおじさんに似ていると思ったと語った。朝ドラ「あんぱん」で、「どこからともなくふらりと高知にやって来た謎のパン職人・屋村草吉」を演じる阿部サダヲが番組のインタビューに対応。コック帽にも