※経済指標 【米国】 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0:30 原油＋346.3万（4億1513万） ガソリン＋295.7万（2億4886万） 留出油 －499.4万（1億2395万） （クッシング地区） 原油＋32.6万（2098万） ＊（）は在庫総量 ＊FRB政策金利30日4:00 結果4.25～4.50％ 予想4.25～4.50％前回4.25～4.50％ 【カナダ】 ＊カナダ中銀政策金利 23:45 結果3.00％ 予想