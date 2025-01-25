ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÀÆÆ£¸÷µ£¡£23ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é±Ñ2ÉôQPR¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢21Æü¤Î¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤Ç´ò¤·¤¤°ÜÀÒ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤Û¤Ü³ÑÅÙ¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤ÎÆñ¤·¤¤¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢QPR¤Ï¡¢¡ÖÀÆÆ£¸÷µ£¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ê¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤¿¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖQPR¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚÍË¤«¤é¥·¥ã¥Ä¥×¥ê¥ó¥È¤ËÆüËÜ¤Î