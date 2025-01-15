女優・タレントのファーストサマーウイカ（34歳）が、1月14日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。「生理のことについて考えている時間が毎月一定数ある時点でストレス」と語った。「女性ホルモンとの付き合い方」というテーマで、女性にとって、女性ホルモンは30歳をピークに減少していき、PMS（月経前症候群）が悪化したり、45歳ごろからは閉経に伴う更年期障害に悩まされる女性が多いと