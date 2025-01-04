第103回全国高校サッカー選手権大会は4日、準々決勝4試合が行われた。今大会の8強による戦いは、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（川崎）とフクダ電子アリーナ（千葉）でそれぞれ2試合が開催。気になる試合結果は以下の通りとなった。準々決勝1月4日（土）静岡学園(静岡) 0-0(PK4-5) 東福岡(福岡)前橋育英(群馬) 1-0 堀越(東京A)流通経済大柏(千葉) 8-0 上田西(長野)明秀日立(茨城) 1-2 東海大相模(神奈川)静岡学園