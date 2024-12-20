東京時間17:49現在 香港ハンセン指数 19720.70（-31.81-0.16%） 中国上海総合指数 3368.07（-1.96-0.06%） 台湾加権指数 22510.25（-422.00-1.84%） 韓国総合株価指数 2404.15（-31.78-1.30%） 豪ＡＳＸ２００指数 8066.96（-101.26-1.24%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78363.69（-854.36-1.08%） ２０日のアジア株は総じて下落。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が米連邦公開市場委