12月に入り、街もおうちもクリスマスムードが高まる季節。そこで今年は、一味違った〈クレッセントリース〉で、クリスマスを迎えてみませんか？本物のグリーンを使うことで、自然ならではの美しさと香りが楽しめるのが魅力。みずみずしい状態からドライになっていく移ろいも、季節感たっぷりです。クリスマスが過ぎたら、お正月バージョンにアレンジして飾り続けてOK。手ごろな材料で、最高にかわいいリースが完成します！クレッセ