セール期間：10月19日～10月20日23時59分まで 8BitDo Nintendo Switch用Bluetoothコントローラー（ピンク） Amazonにて8BitDoのBluetoothコントローラーが特別価格で販売される。セール期間は10月19日より10月20日23時59分まで。 様々な周辺機器を手掛ける8BitDoのコントローラーがセールとなる。対象となるのは、Nintendo Switch用