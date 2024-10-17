俳優の小泉孝太郎（46歳）が、10月16日に放送されたバラエティ番組「世界頂グルメ」（日本テレビ系）に出演。「政界に行こうと思わなかった？」との質問に答えた。番組は今回、小泉孝太郎とタレント・やす子が、ハワイのグルメを巡る旅へ。ハワイ名物「ポキ丼」を食べながら、やす子から“小さい頃の夢”を聞かれ、小泉は「警察官」と回答。それは「なんか大きな組織が好きですね。子どもの頃から自分の父親（小泉純一郎）の政治の