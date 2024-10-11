100均の定番商品でもあるペーパータオルですが、ダイソーのとある商品が超優秀なのをご存知でしょうか。一見どこにでもあるキッチンペーパーのような見た目ですが、濡れることで嬉しい効果を発揮する名品なんです。しかも、今回ご紹介するのは厚手タイプ。タフな使い心地にもう虜です♡早速ご紹介していきます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：厚手抗菌ペーパータオル（100枚、210mm×200mm）価格：￥110（税込）サ