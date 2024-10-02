女子レスリング界のレジェンド、吉田沙保里が自身のインスタグラムでユニークなエピソードをシェアした。彼女は「日本プロゴルフシニア選手権大会 ULTRAMAN CUP プロアマ大会に参加させていただきました！」と報告し、ゴルフ場でウルトラマンや怪獣たちと撮影した写真を公開した。投稿の中で吉田は、ラウンド中に「ギャラリーにウルトラマンと怪獣が現れてビックリ‼️」と驚きを表現。「同チームの藤田プロとも一緒に