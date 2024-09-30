「BCNランキング」2024年9月16日〜22日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイトAT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）2位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）3位お手元テレビスピーカーSRS-LSR200（ソニー）4位Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）5位